Brigadistas refuerzan promoción en colonias de Nogales

Los seguidores en esta frontera de Javier Lamarque Cano, aspirante a la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en Sonora, siguen recorriendo las colonias de Nogales promoviendo al alcalde de Cajeme.
Los grupos de voluntarios mantienen los recorridos por las calles y cañadas de esta ciudad visitando a los ciudadanos, entregando información del trabajo de Lamarque Cano desde la fundación del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la entidad.
El desarrollo de su carrera política y administrativa, su paso por el Congreso de la Unión, así como su labor en la llegada de la Cuarta Transformación en Sonora con el gobernador Alfonso Durazo, el primer gobernador emanado de Morena en Sonora.
Los brigadistas han recorrido las colonias Buenos Aires, Héroes, Benito Juárez, Serena, Lomas de Anza, Lomas del Sol, Puesta del Sol, Primavera, Solidaridad, Colinas del Sol, Lomas de Nogales I y II, Nuevo Nogales y Colosio.
De igual manera La Chula Vista, Esperanza, Fundo Legal, Reforma, Bolívar, Sinfín, Los Encinos, Pueblitos, Flores Magón, Las Torres, Terrazas y Nuevo Nogales, entre otras.
Los recorridos se realizan casa por casa, en donde han encontrado una gran aceptación hacia las aspiraciones de Javier Lamarque, para encabezar la coordinación estatal de la defensa de la Cuarta Transformación.
Principalmente porque se trata de un perfil honesto, el ser uno de los fundadores de Morena y contar con una “trayectoria intachable” como lo demanda la dirigencia nacional del instituto político.
Las brigadas de voluntarios seguirán visitando las colonias de esta frontera, buscando consolidar la figura de Javier Lamarque, en las preferencias de los nogalenses.