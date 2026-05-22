Brigadistas refuerzan promoción en colonias de Nogales

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Brigadas de voluntarios continúan recorriendo diversos sectores de la ciudad para difundir la trayectoria política y aspiraciones del alcalde de Cajeme rumbo a la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/05/2026 03:34 PM.
En Nogales y editada el 22/05/2026 03:37 PM.