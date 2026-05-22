Entre brochas y futbol, Francisco Millanes da color a Nogales desde hace 40 años

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Originario de Navojoa, el rotulista y pintor ha dedicado más de tres décadas a crear anuncios y murales en la frontera, combinando su oficio con su pasión por el futbol

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 22/05/2026 06:21 PM.
En Nogales y editada el 22/05/2026 06:25 PM.