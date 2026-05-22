Entre brochas y futbol, Francisco Millanes da color a Nogales desde hace 40 años

Pintar y jugar al balón pie son las paciones del sonorense Francisco Millanes Cantúa, nacido en Navojoa, y residente de esta frontera de Nogales desde hace 40 años, donde desempeña el oficio de “rotulista y pintor”.
Con una mochila, cargada de pinturas, brochas, su regla y sus pinceles, Francisco alías “el pintor”, como es conocido por sus amigos, recorre las calles de la ciudad en búsqueda de trabajo, herramientas que los fines de semana cambia por sus taquetes de futbol y el uniforme de su equipo para jugar los partidos de la liga sabatina.
Con más de 35 años de experiencia en la rotulada Francisco, les ha dado color a decenas de anuncios de todo tipo de negocios en Nogales. Hoy su nieto es su brazo derecho, quien cada que puede le ayuda en su labor.
Su historia en el arte del dibujo y la pintura inicia de muy joven cuando estudiante de secundaria opto por cursar la materia de dibujo la cual lo apasionó al grado de convertirla en su forma de ganarse la vida.
Pues empecé cuando estaba en la secundaria, en los dibujos que piden en los trabajos de escuela y poco a poquito haciendo dibujos, comprando pinturitas y haciendo trabajitos, no más para entretenerme, después me di valor y empecé a buscar trabajo de rótulos.
Mis herramientas son puras brochas, brochas y unos que otros pinceles, porque no hay muy buenos pinceles aquí y ya me impuse a pura brocha, aunque hay muchos pinceles muy buenos, pero hay que buscarlos ahí afuera.
La pintura pues depende del logotipo, el dibujo que me manden a hacer, pues ya compro los colores que lleve el dibujo, el logotipo que se vaya a realizar, explicó.
La pintura pues depende del logotipo, el dibujo que me manden a hacer, pues ya compro los colores que lleve el dibujo, el logotipo que se vaya a realizar, explicó.
De todo, hay que saberlo aquí para poder trazar, sumar hacer trazos, se tiene que trazar para hacer una letra sacar medidas para que no queden unas torcidas más o menos que queden parejitas, la ortografía, ante todo, si hay duda, pues hay que buscarla ahí como se escribe para no tener errores.
Pues el más alto que he hecho es el que está en la entrada aquí en Nogales, de los Castores, Paquetería Castores, es paquetería y mensajería es el más alto, más grande pues.
Aparte de éste, pues he pintado, verás, son varios en todas partes, en varias partes, ahorita hice unos dibujos en el Playlan, en un chapoteadero que pusieron, hice algunos dibujos ahí.
Ya tengo muchos años aquí, tengo 40 años aquí en Nogales, si ya los tengo, ya los tengo aquí los 40, y como juego mucho fútbol, por mucha raza, pues ahí nos conocemos, en la calle, donde quiera nos miramos, contó.
Aparte de éste, pues he pintado, verás, son varios en todas partes, en varias partes, ahorita hice unos dibujos en el Playlan, en un chapoteadero que pusieron, hice algunos dibujos ahí.
Ya tengo muchos años aquí, tengo 40 años aquí en Nogales, si ya los tengo, ya los tengo aquí los 40, y como juego mucho fútbol, por mucha raza, pues ahí nos conocemos, en la calle, donde quiera nos miramos, contó.
Un monto específico sobre todo el trabajo y ahí pues se estira floja y todo, pero pues que quede, que quede contento el cliente y la chamba que salga también, pues primero sí se batalla porque se acaba el trabajo y ya anda uno buscando otro trabajo, pues otro que salga ahí para la semana.