Destacan inversión histórica en obra pública y finanzas sanas en Nogales

Inversión histórica y finanzas sanas marcan el rumbo del desarrollo urbano en Nogales, gracias a la gestión de los recursos de los contribuyentes que se transforman de manera directa en obra pública sin precedentes, esto durante la inauguración de nuevos proyectos viales, fundamentada en la gestión y confianza en la administración encabezada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
Julia Patricia Huerta, Tesorera Municipal, destacó que el primer presupuesto de la gestión del presidente municipal superó los 200 millones de pesos exclusivamente a infraestructura, lo que rompió con lo que se tenía en periodos de gobierno anteriores, donde los montos no superaban los 50 o 60 millones de pesos, intención al alza que se mantiene firme hasta la fecha.
Se tiene que reducir la deuda, se tiene que incrementar la obra pública y se tiene que incrementar el monto de las ayudas sociales. Esa ha sido la línea que ha guiado realmente la política financiera del Ayuntamiento desde septiembre del 2021. Y continuamos con esa línea, por supuesto, se busca disminuir la deuda tan solo en el último trimestre. Hablábamos de más de 100 millones de pesos de reducción de deuda y todas las obras que se han realizado han sido con recurso propio, comentó la Tesorera.
Agregó en que estos momentos Nogales, se encuentra en una excelente posición financiera y si bien no se tienen planes en lo corto para la petición de algún crédito extraordinario, este podría solicitarse con la posibilidad de mejores tasas de interés, gracias las calificaciones nacionales e internacionales con las que cuenta la comuna.