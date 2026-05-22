Destacan inversión histórica en obra pública y finanzas sanas en Nogales

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Autoridades municipales resaltaron que el manejo de recursos propios ha permitido reducir deuda e incrementar significativamente la inversión en infraestructura y apoyos sociales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/05/2026 04:26 PM.
En Nogales y editada el 22/05/2026 04:28 PM.