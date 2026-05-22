Empresa dona 10 mil pesos a Cruz Roja Nogales para fortalecer servicios de auxilio

Un donativo de 10 mil pesos fue entregado a Cruz Roja Nogales, por parte de la empresa de logística aduanal Intactics, a través de la guía de la Fundación del Empresariado Sonorense (FESAC) a través de la promoción de su distintivo de Empresas Socialmente Responsables (ESR).
En un sencillo encuentro en la sala de capacitación de la institución de auxilio, se dieron cita la Coordinadora Administrativa de la delegación local de Cruz Roja, Melissa Estrella, la representante de la empresa Jazmín Valenzuela y a nombre de la FESAC, Alma Cota de Yáñez, quienes reiteraron el compromiso que existe entre la iniciativa privada y los grupos de servicio que dejan un beneficio directo en este caso a los que más lo necesitan.
Nos parece muy muy importante, ya que Cruz Roja, no solamente estamos apoyando a Cruz Roja, sino a todos aquellos que apoyan a esta misma, a los migrantes, al asilo, entre otras más, de forma que pueda ser gratuita. Nos parece muy importante, ya que a veces nosotros no lo sentimos, porque dices, es que a mí no me ha pasado. Pero en otras veces, es que yo sí he tenido el servicio de Cruz Roja, entonces sí me gustaría apoyarlo. O quien sabe, en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar del apoyo de Cruz Roja. Entonces nos parece muy importante dar esta clase de apoyos, ya sea si lo llegamos a utilizar o no, mencionó Valenzuela.
Si cada empresa se sumara con una aportación se haría una pues una buena cantidad de tema de donativos y afortunadamente pues aquí tenemos y siempre hemos hecho la invitación, la invitación está abierta para que visiten el portal de transparencia, para que visiten las instalaciones, si alguien tuviera alguna duda en dónde se invierte ese dinero o cómo se usa, pues estamos totalmente en la mejor disponibilidad en el tema administrativo para poder compartirles esta información, manifestó Estrella.