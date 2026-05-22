Empresa dona 10 mil pesos a Cruz Roja Nogales para fortalecer servicios de auxilio

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A través de la Fundación del Empresariado Sonorense, la empresa Intactics entregó un apoyo económico que contribuirá a reforzar la atención y operación de la institución de emergencia

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/05/2026 12:46 PM.
En Nogales y editada el 22/05/2026 12:48 PM.