Golpean con una patineta a tatuador en la colonia Esperanza

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Un hombre de 30 años fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar tras ser agredido en la cabeza por un sujeto que huyó del lugar a bordo de un vehículo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/05/2026 06:11 PM.
En Nogales y editada el 22/05/2026 06:13 PM.