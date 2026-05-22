Golpean con una patineta a tatuador en la colonia Esperanza

Una persona dedicada a realizar tatuajes en un estudio ubicado en la colonia Esperanza fue llevado al Hospital IMSS Bienestar luego de ser golpeado con una patineta en la cabeza.
Este hecho se documentó alrededor de las 20:25 horas cuando elementos preventivos fueron alertados sobre la internación de una persona lesionada en dicho hospital.
Al acudir al lugar los agentes se entrevistaron con afectado de nombre Luis G. de 30 años de edad, el cual les manifestó que momentos antes al encontrarse por fuera del estudio de tatuajes de la calle 5 de febrero de la colonia Esperanza, sintió un fuerte golpe en la cabeza.
Dijo que pudo observar que se trataba de una persona del sexo masculino quien lo había atacado con una patineta, mismo que se retiró en un vehículo, al sentirse lesionado dijo que procedió a marcarle a un amigo para que lo trasladara al hospital.
El reporte policial detalla que el joven fue valorado con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar, informado del caso al Centro de Atención Temprana, para su seguimiento.