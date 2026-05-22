Inicia el XX Torneo Deportivo Industrial con más de 800 atletas en Nogales

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Más de 60 equipos de 30 empresas participarán en siete disciplinas deportivas durante el Torneo Deportivo Industrial 2026, que contempla cerca de 400 encuentros hasta septiembre

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/05/2026 12:50 PM.
En Nogales y editada el 22/05/2026 12:53 PM.