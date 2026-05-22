Inicia el XX Torneo Deportivo Industrial con más de 800 atletas en Nogales

Con la participación de cerca más de 60 equipos en diferentes disciplinas, este 18 de mayo dio inicio en su edición número XX el Torneo Deportivo Industrial 2026, organizado por Index Nogales, en conjunto con el Ayuntamiento de Nogales, a través del Instituto Municipal del Deporte, en donde más de 30 empresas competirán con su selectivos en deportes como Futbol Soccer y Rápido, Voleibol y Basquetbol, en donde los más de 800 jugadores, disputarán alrededor de 400 partidos.
En conferencia de prensa encabezada por el presidente municipal Juan Gim Nogales, Daniel Rivera y Genaro Vecerra, presidente y director de Index Nogales, respectivamente, explicaron la importancia trascendental que ha tenido esta actividad masiva, en la cohesión de los equipos de trabajo, dentro y fuera de las paredes de las maquiladoras, lo que, a su vez, conforma un sentido de identidad que permite un convivio sano entre los colaboradores.
Siete categorías participando en el Torneo Industrial Deportivo. Entre ellas el fútbol rápido varonil, fútbol rápido femenil, fútbol soccer, voleibol. Básquetbol varonil, fútbol rápido femenil y voleibol femenil. Entre todos ellos componen cerca de mil participantes, mil trabajadores de la industria que obviamente las empresas pues apoyan en este torneo y apoyan con todo tipo de cosas. Pero sobre todo pues con mucha disciplina, con una gran labor social al interior de las empresas que ellos persiguen como parte de su política interna de apoyar el deporte y la convivencia. Serán más de 400 juegos los que hagamos en este torneo como cada año, comentó Vecerra.
Estos cuatrocientos juegos que vamos a llevar a cabo a partir de este mes hasta el mes de septiembre son tiempos de gran convivencia entre todos nuestros trabajadores darse cuenta que no solamente es trabajo también es momento de convivencia familiar el deporte eso es lo que lleva es una convivencia poder ver a las familias que van junto con el jugador echarle porras es algo muy padre la verdad se lo recomiendo, indicó Rivera.
Estos cuatrocientos juegos que vamos a llevar a cabo a partir de este mes hasta el mes de septiembre son tiempos de gran convivencia entre todos nuestros trabajadores darse cuenta que no solamente es trabajo también es momento de convivencia familiar el deporte eso es lo que lleva es una convivencia poder ver a las familias que van junto con el jugador echarle porras es algo muy padre la verdad se lo recomiendo, indicó Rivera.
Nos organizamos para trabajar en dos unidades deportivas. Estos torneos se están llevando a cabo en la unidad deportiva Virreyes en Pedro González en la colonia Virreyes y se está llevando a cabo también en la unidad deportiva Estrellas Nogalenses. Se están utilizando de lunes a viernes en unos horarios por la tarde y sábados por la mañana. Estos más de ochocientos deportistas, casi mil deportistas pues son un ejemplo para nosotros porque además de ser un ejemplo en su trabajo en donde representan una obligación importante dentro del sector industrial además pues también pilares de caza y además también pues capitanes, jugadores que se mantienen activos fuera de la cancha, dentro de la cancha, manifestó Martínez.
El bienestar de las personas, de los asociados que ellos tienen, de los empleados que están en las diferentes plantas, no solamente el bienestar es el trabajo de su casa y de la casa al trabajo sino que reconocer que buscan siempre estas áreas importantes de oportunidad como es el deporte y ese tipo de torneo que hacen anualmente con más de mil jugadores, más de 400 juegos y es donde se dan citas a las diferentes áreas, a los diferentes espacios deportivos, con las diferentes disciplinas de vóleibol, fut soccer, vóleibol varonil, básquetbol, eso es importante porque eso verdaderamente es el complemento del bienestar que ustedes ven por su gente y no se fijan en el costo sino el beneficio y en el bienestar de sus trabajadores, de sus asociados, comentó el alcalde.
El bienestar de las personas, de los asociados que ellos tienen, de los empleados que están en las diferentes plantas, no solamente el bienestar es el trabajo de su casa y de la casa al trabajo sino que reconocer que buscan siempre estas áreas importantes de oportunidad como es el deporte y ese tipo de torneo que hacen anualmente con más de mil jugadores, más de 400 juegos y es donde se dan citas a las diferentes áreas, a los diferentes espacios deportivos, con las diferentes disciplinas de vóleibol, fut soccer, vóleibol varonil, básquetbol, eso es importante porque eso verdaderamente es el complemento del bienestar que ustedes ven por su gente y no se fijan en el costo sino el beneficio y en el bienestar de sus trabajadores, de sus asociados, comentó el alcalde.