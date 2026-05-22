Investigan feminicidio de mujer hallada sin vida dentro de una maleta en Nogales

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La víctima, identificada como Reina Salguero “N”, contaba con antecedentes de violencia familiar y autoridades ministeriales reportan avances importantes en la investigación del crimen

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 22/05/2026 05:58 PM.
En Nogales y editada el 22/05/2026 06:00 PM.