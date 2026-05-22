Investigan feminicidio de mujer hallada sin vida dentro de una maleta en Nogales

La mujer localizada sin vida dentro de una maleta contaba con antecedentes como víctima de violencia familiar, y había sido deportada de los estados unidos por ICE hacia esta frontera de Nogales.
De acuerdo con información oficial las autoridades ministeriales cuentan con importantes avances para el esclarecimiento de este brutal crimen y se espera que en los próximos días se den a conocer de manera pública.
Por este medio se informó que se trata de quien llevara el nombre de Reina Salguero “N”, quien tuviera aproximadamente 50 años de edad, y quien habría reportado ante las autoridades al menos dos casos de violencia doméstica.
Se tienen conocimiento de acuerdo a fuentes oficiales Reina fue deportada por ICE a esta frontera donde se quedó a residir, momentos después entro en una lamentable situación de violencia domestica con el hombre con quien vivía.
Hasta que el pasado 15 de mayo su cuerpo fue localizado con signos de violencia extrema dentro de una maleta de color negro con azul y la leyenda “Nautica”, cubierta con una cobija de algodón de color rojo.
El hallazgo fue realizado por persona de la SSPC en la colonia colinas del Yaqui en horas de la mañana del pasado viernes, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y de las investigaciones, hasta el momento.