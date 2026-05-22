Pavimentación de calle Suaqui pondrá fin a décadas de espera en Rosarito 2

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Con una inversión superior a 6.6 millones de pesos, la obra mejorará la movilidad, conectividad y acceso a servicios esenciales para vecinos del sector

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/05/2026 04:31 PM.
En Nogales y editada el 22/05/2026 04:36 PM.