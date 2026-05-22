Pavimentación de calle Suaqui pondrá fin a décadas de espera en Rosarito 2

Con casi 30 años de espera para algunos vecinos, la pavimentación de la calle Suaqui en la colonia Rosarito 2, finalmente se convertirá en una realidad, con un beneficio para todos los vecinos y mejorar la movilidad en el sector, lo que dará conectividad estratégica para facilitar el acceso a las escuelas, hospitales y vías de emergencia.
El presidente municipal Juan Gim Nogales explicó que esta pavimentación comprende 260 metros lineales, equivalentes a 1,858 metros cuadrados de concreto hidráulico, con una inversión de 6 millones 639 mil 035 pesos, que vienen directamente del FAISMUN del 2026, lo que incluye también la infraestructura subterránea de agua y drenaje.
Para mí es una satisfacción pavimentar este tipo de calles, con independencia de quién viva, qué colonia es, etcétera, sino que les sirva y sea de bienestar para todos, que conecte a un circuito, que sea una avenida, que ayude al acceso ante una eventualidad de una emergencia, que conecte con un hospital, con una clínica, con una escuela. Y es lo que es el criterio fundamental. Fundamental y hacer siempre de cemento. Como les decía, muchas o pocas calles, pero que se hagan de calidad, comentó el alcalde.
Durante el anuncio de la obra, el munícipe compartió de manera sorpresiva que el Gobierno del Estado remitió un oficio en el que otorga un reconocimiento al municipio de Nogales, por la trasparencia con la que se han manejado los recursos públicos, por lo que se dijo tranquilo con la administración de su equipo y reiteró el compromiso de trabajar bajo este esquema con honestidad.
No viene a hacerles uno un favor a ellos, no. Viene a cumplir una responsabilidad y si en esa responsabilidad me veo acompañado por la buena atención y el agradecimiento, pues eso lo llena uno de satisfacción, de alegría, y lo motiva a buscar más, gestionar más, para que Nogales tenga más calles. Es motivación, alegría, satisfacción, mencionó.