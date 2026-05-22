¡Poncho, tu mamá vino a buscarte!: Despliegan operativo especial de búsqueda al sur de Nogales

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Familiares, voluntarios y autoridades realizaron un operativo especial en un arroyo al sur de la ciudad para localizar indicios sobre Alfonso David López Soto, desaparecido desde 2018

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 22/05/2026 06:38 PM.
En Nogales y editada el 22/05/2026 06:41 PM.