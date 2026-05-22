¡Poncho, tu mamá vino a buscarte!: Despliegan operativo especial de búsqueda al sur de Nogales

La esperanza de encontrar a sus seres queridos no se apaga para las familias afectadas por las desapariciones. Tras recibir un testimonio de forma anónima, el colectivo Buscando Corazones de Nogales activó un operativo especial al sur de la ciudad con el objetivo primordial de localizar a Alfonso David López Soto, quien se encuentra desaparecido desde el 14 de diciembre de 2018.
El punto de interés, señalado por el informante, llevó a los familiares, voluntarios y autoridades hasta el cauce de un lecho de arroyo, enclavado en medio de un denso bosque de bellotas, al sur de Nogales, Sonora. En este escenario agreste, entre la remoción de tierra y la maleza seca, el amor de una familia se hizo resonar con un grito que cortaba el viento: ¡Poncho, tu mamá vino a buscarte!
Desde el trabajo conjunto y apoyo gubernamental, ante las características del terreno y la premura de la localización para confirmar o descartar el punto de interés, la búsqueda manual con picos y palas no era suficiente.
La actividad contó con el respaldo e intervención inmediata del Gobierno de la Ciudad, a través del alcalde Juan Francisco Gim y el director de Servicios Públicos, Jesús Miguel Soto Barrera, que brindaron apoyo logístico mediante la disposición de maquinaria tipo retroexcavadora. Este equipo fue fundamental para abrir zanjas profundas de manera rápida y segura en la tierra compactada del cauce, permitiendo a las buscadoras avanzar significativamente en sus labores.
Para mantener viva la memoria y difusión del caso, el colectivo reiteró los datos de la ficha oficial de búsqueda para Alfonso David López Soto, desaparecido desde el 14 de diciembre de 2018, en Nogales, Sonora, conocido públicamente como "El Barbero de la 5 de Febrero" y ficha de búsqueda del Colectivo Buscando Corazones Nogales.
Las jornadas de los colectivos de búsqueda están marcadas por el agotamiento físico y emocional, tal como se documentó en la zona. Alternando entre el arduo trabajo de campo bajo el sol y breves descansos bajo la sombra de los árboles, integrantes del grupo se mantienen unidos por una misma causa.
Como líder del colectivo, Ramona Ayala Ortiz extendió un agradecimiento a las autoridades municipales por facilitar las herramientas necesarias y reiteró su llamado a la ciudadanía de cualquier persona que posea información sobre el paradero de Alfonso David o de cualquier otra persona desaparecida, puede comunicarse o enviar un mensaje de manera totalmente anónima al número 631-157-1729, ya que, como dicta el lema de su incansable labor: ¡Los buscamos a todos!.