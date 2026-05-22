Vinculan a proceso a dos detenidos con más de 4 mil cartuchos en Nogales

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Un juez federal dictó prisión preventiva contra dos hombres arrestados por fuerzas federales en posesión de miles de cartuchos útiles para armas de uso exclusivo del Ejército

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/05/2026 05:47 PM.
En Nogales y editada el 22/05/2026 05:54 PM.