Vinculan a proceso a dos detenidos con más de 4 mil cartuchos en Nogales

Dos personas que fueron detenidas por autoridades federales en posesión de más de 4 mil cartuchos útiles para armas de fuego fueron vinculadas a proceso y quedaron en prisión preventiva.
La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Sonora, obtuvo del juez de Control, vinculación a proceso contra Edwin “N” y Uriel “N”, por su probable participación en la comisión del delito de posesión de cartuchos para armas de fuego de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en coordinación con elementos de la Guardia Nacional (GN), en inmediaciones de la colonia Del Rosario, en Nogales, Sonora, detuvieron a Edwin “N” y Uriel “N”, cuando viajaban a bordo de un vehículo con placas del estado de Arizona, Estados Unidos, luego de asegurarles cuatro cajas de cartón que contenían en conjunto cuatro mil cartuchos útiles para arma de fuego.
Las personas detenidas, los cartuchos y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, instancia que integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba al juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, quien calificó de legal la detención y dictó vinculación a proceso contra Edwin “N” y Uriel “N”.
El juez conocedor de la causa penal impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.