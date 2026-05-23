Impulsan inclusión digital para jóvenes con discapacidad visual en Nogales

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El Gobierno Municipal concluyó una capacitación tecnológica de dos meses que brindó herramientas básicas de computación y tecnologías adaptadas para fortalecer el desarrollo académico y personal de jóvenes con discapacidad visual

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/05/2026 11:00 AM.
En Nogales y editada el 23/05/2026 11:04 AM.