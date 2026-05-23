Impulsan inclusión digital para jóvenes con discapacidad visual en Nogales

Con el propósito de abrir más oportunidades de desarrollo académico, personal y tecnológico para jóvenes con discapacidad visual, el Gobierno de Nogales llevó a cabo el cierre de la capacitación digital impartida por la Unidad de Inclusión de la Secretaría del Ayuntamiento, que durante dos meses brindó herramientas básicas para el uso de computadoras y tecnologías adaptadas.
En esta capacitación participaron Mia Michelle Velázquez, Isaac Martínez y Yakeline Nogueda, quienes asistieron a sesiones sabatinas en las que aprendieron desde el manejo de archivos y programas, hasta el aprovechamiento de herramientas tecnológicas diseñadas para personas con discapacidad visual.
El cierre del curso fue encabezado por el presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales; el secretario del Juan Francisco Gim Nogales, Hipólito Sedano Ruiz; el coordinador de la Juan Francisco Gim Nogales, Ronaldo Félix Contreras; así como por las madres de familia Michelle Vega, Anahí Martínez y Nadia Pulido, quienes acompañaron el proceso de aprendizaje de los jóvenes.
Durante su mensaje, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales reconoció el esfuerzo, la constancia y la dedicación de los participantes, al reiterar el compromiso de la administración municipal de impulsar programas que generen igualdad de oportunidades para todas y todos.
Cuando acercamos herramientas, educación y tecnología, ayudamos a transformar vidas. Estos jóvenes son ejemplo de esfuerzo y capacidad; pueden lograr todo lo que se propongan y seguiremos trabajando para abrir más espacios de inclusión y apoyo para muchas más familias nogalenses, expresó el presidente municipal.
Vivimos en un mundo donde las tecnologías son fundamentales para la vida cotidiana, para estudiar y para trabajar. Estos jóvenes hoy son estudiantes, pero mañana serán grandes profesionistas, y es importante que estén preparados para su futuro, señaló.
Las madres de familia agradecieron al Gobierno Municipal y a los responsables de la capacitación por brindar este tipo de oportunidades a sus hijos, al destacar la esperanza y motivación que representa para ellos aprender nuevas herramientas tecnológicas que fortalecerán su desarrollo académico y personal.
De manera especial, Nadia Pulido compartió la emoción de ver el avance de su hija en tan poco tiempo, al asegurar que ahora siente que puede llegar “hasta la luna y más allá” gracias a los conocimientos adquiridos durante la capacitación.
Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, reconoció el trabajo realizado a través de la Unidad de Inclusión y destacó que este tipo de programas representan una verdadera apertura hacia la inclusión social.
Hoy vemos cómo la tecnología abre oportunidades para que niñas, niños y jóvenes puedan desarrollarse plenamente. La verdadera inclusión ocurre cuando somos capaces de acercar herramientas y oportunidades a quienes históricamente no las han tenido, comentó.
Finalmente, las autoridades municipales adelantaron que este proyecto busca continuar creciendo para beneficiar a más niñas, niños y jóvenes con discapacidad visual, fortaleciendo así una ciudad más incluyente, accesible y con mayores oportunidades para todos.