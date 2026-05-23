Iniciarán pavimentación con concreto hidráulico en tramo de la Río Pánuco

En los próximos días, el Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, iniciará con la pavimentación con concreto hidráulico de un tramo de la calle Río Pánuco, en la colonia Héroes.
Durante una visita de obra, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda, y la directora de Obras Públicas, Verenice Verdugo Castro, informaron que el tramo a intervenir comprende entre las calles Río Coatzacoalcos y Héroes, donde días atrás se realizó el levantamiento del concreto debido a trabajos de reparación en el sistema hidráulico de la zona.
Días atrás se hicieron trabajos de mejoramiento en las tuberías de agua potable y drenaje por parte del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, por lo que se solicitó el apoyo de Obras Públicas para llevar a cabo estas reparaciones, explicó Medina Esqueda.
Ambos funcionarios hicieron un llamado a automovilistas y peatones para utilizar como ruta alterna la calle Río Lerma, debido a que en el tramo mencionado de la calle Río Pánuco habrá personal laborando y se movilizará maquinaria pesada.