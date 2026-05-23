Iniciarán pavimentación con concreto hidráulico en tramo de la Río Pánuco

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El Gobierno Municipal anunció el arranque de obras en la colonia Héroes, donde se rehabilitará un tramo de la calle Río Pánuco tras trabajos de reparación en la red de agua potable y drenaje

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/05/2026 11:17 AM.
En Nogales y editada el 23/05/2026 11:22 AM.