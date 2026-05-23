Promueven educación vial entre niños de preescolar en Nogales

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El Gobierno de la Ciudad realizó una jornada de prevención en el Jardín de Niños Maxtia Jiapsipo, donde menores aprendieron reglas básicas de seguridad vial mediante juegos y actividades recreativas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/05/2026 10:38 AM.
En Nogales y editada el 23/05/2026 10:50 AM.