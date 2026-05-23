Promueven educación vial entre niños de preescolar en Nogales

Para fortalecer la cultura de prevención desde temprana edad, el Ayuntamiento de Nogales, que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, llevó a cabo una jornada de educación vial en el Jardín de Niños Maxtia Jiapsipo, donde elementos especializados enseñaron a las y los menores reglas básicas para cuidarse como peatones y pasajeros.
Como parte de las acciones impulsadas en materia de prevención, personal del Departamento de Educación Vial visitó el plantel educativo para compartir con las niñas y los niños temas fundamentales sobre seguridad en la vía pública, mediante actividades dinámicas, juegos y ejercicios recreativos.
Durante la jornada, las y los pequeños aprendieron la importancia de utilizar correctamente el cinturón de seguridad, respetar señalamientos y semáforos, cruzar las calles de manera segura y mantenerse atentos a su entorno para prevenir accidentes.
Isabel Adilene Mexía Moreno, encargada del Departamento de Educación Vial, destacó que trabajar con niñas y niños desde preescolar permite crear hábitos positivos que pueden salvar vidas en el futuro.
Es muy importante que desde pequeños conozcan las reglas básicas de vialidad, porque ellos también forman parte de la movilidad de nuestra ciudad. A través del juego aprenden de una manera sencilla y divertida cómo cuidarse y cómo cuidar a los demás, expresó Mexía Moreno.
Cuando enseñamos prevención desde la infancia, estamos sembrando hábitos que pueden salvar vidas. La educación vial no solo es para conductores; también es para peatones, pasajeros y familias completas, se destacó durante la visita.