Realizarán jornada gratuita de salud y asistencia social en la colonia Rosarito

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El Gobierno de Nogales, a través del Instituto Nogalense de la Mujer, ofrecerá consultas médicas, vacunación, pruebas rápidas, atención psicológica y diversos servicios gratuitos el próximo 28 de mayo en el Centro de Desarrollo Comunitario

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/05/2026 10:34 AM.
En Nogales y editada el 23/05/2026 10:38 AM.