Realizarán jornada gratuita de salud y asistencia social en la colonia Rosarito

Con el propósito de fomentar la salud preventiva entre la población, el Ayuntamiento de Nogales, a través del Instituto Nogalense de la Mujer (INM), llevará a cabo una jornada gratuita de atención médica, asistencia social y prevención de enfermedades en el Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Rosarito.
La dependencia convocó a los residentes de ese sector y de colonias aledañas a acudir el próximo 28 de mayo, de 8:30 a 15:00 horas, a dicho lugar, donde médicos, enfermeras y personal de diversas dependencias municipales ofrecerán servicios gratuitos.
En el Centro de Desarrollo Comunitario se instalarán distintos módulos en los que se brindarán consultas médicas, vacunación, atención en nutriología, chequeo de niveles de glucosa en la sangre, servicio dental y pruebas de embarazo.
También se ofrecerá revisión de niveles de triglicéridos, colocación de implante Jadelle y DIU, además de pláticas sobre planificación familiar y atención psicológica para quienes lo soliciten.
Los residentes de esta y otras colonias también podrán aprovechar servicios como corte y aplicación de tinte para el cabello, así como realizar trámites de afiliación al IMSS-Bienestar y la obtención del certificado de discapacidad.
En el lugar se practicarán pruebas rápidas de VIH/SIDA, hepatitis y sífilis. Además, las mujeres en edad reproductiva podrán obtener un vale para la realización de la prueba de Papanicolaou, para lo cual deberán presentar copias de la credencial de elector, CURP y comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad.
El Instituto Nogalense de la Mujer reiteró el llamado a la ciudadanía para que aproveche esta jornada gratuita de atención médica y asistencia social, organizada en beneficio de las familias nogalenses.