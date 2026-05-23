Reconocen a Nogales por cumplimiento total en transparencia

Por obtener un índice de cumplimiento del 100 por ciento en la Verificación de Obligaciones de Transparencia correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2025, el Ayuntamiento de Nogales recibió un reconocimiento por parte de Transparencia para el Pueblo de Sonora, distinción que respalda el compromiso institucional con la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.
El presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales, destacó que este resultado refleja el trabajo responsable de las áreas del Ayuntamiento y la importancia de mantener un gobierno abierto, ordenado y cercano a la ciudadanía.
Este reconocimiento es resultado del trabajo de todo un equipo que entiende que la transparencia no es una opción, sino una obligación con la gente. En Nogales seguimos demostrando que los recursos públicos y la información pública deben manejarse con responsabilidad, claridad y de frente a las y los ciudadanos, expresó el alcalde.
Gim Nogales subrayó que este cumplimiento fortalece la confianza ciudadana y confirma que la administración municipal trabaja bajo una política de orden, legalidad y rendición de cuentas.
Cuando un gobierno cumple al cien por ciento en transparencia, también está enviando un mensaje muy claro: aquí se trabaja con responsabilidad, con apego a la ley y con respeto al derecho que tiene la ciudadanía de saber cómo se toman las decisiones y cómo se administra su municipio, afirmó.
Felicito a quienes hicieron posible este reconocimiento. Vamos a seguir fortaleciendo la cultura de la transparencia, porque un gobierno que informa, que rinde cuentas y que cumple, también construye confianza, puntualizó Juan Francisco Gim Nogales.