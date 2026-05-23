Reconocen a Nogales por cumplimiento total en transparencia

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El Gobierno Municipal obtuvo un índice del 100 por ciento en la Verificación de Obligaciones de Transparencia del cuarto trimestre de 2025, distinción que respalda su compromiso con la rendición de cuentas y el acceso a la información pública

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/05/2026 11:32 AM.
En Nogales y editada el 23/05/2026 11:35 AM.