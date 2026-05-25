Abandonan a menor en instalaciones del DIF Municipal de Nogales

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Un niño de 9 años fue dejado por personas desconocidas en las puertas del DIF Municipal, donde fue resguardado por autoridades tras ser localizado sin lesiones

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/05/2026 12:52 PM.
En Nogales y editada el 25/05/2026 12:55 PM.