Abandonan a menor en instalaciones del DIF Municipal de Nogales

Un menor de migrante fue abandonado en las puertas del DIF Municipal en horas de la mañana del pasado sábado, por sujetos desconocidos que lo llevaron en un vehículo y se retiraron en Nogales, Sonora.
De acuerdo con la información oficial fue a las 10:23 horas que se informó al 911 sobre la presencia de un infante de 9 años que arribo y toco el timbre de dichas instalaciones donde fue albergado.
Al arribar los agentes al lugar se entrevistaron con Jazmín, empleada del albergue, quien les informó que momentos antes al estar de guardia en dicho lugar de pronto sonó el timbre de la puerta principal y al abrir vio al menor que estaba llorando.
Detalló que el niño les dijo que varias personas a las que no conocer que viajaban en un vehículo sedán de color gris, de las cuales no pudo dar detalles, lo habían dejado ahí y le pidieron que tocara el timbre para después alejarse del lugar, diciéndole que ahí lo cuidarían.
El menor fue certificado médicamente, sin lesiones y quedo bajo el resguardo del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia. Extra oficialmente se dijo que el niño es migrante y que se ignora donde se encuentran sus padres.