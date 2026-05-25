Agreden a hombre a cachazos en la colonia Nuevo Nogales

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Un residente de 31 años sufrió un traumatismo de cráneo tras ser golpeado presuntamente por sujetos armados que lo interceptaron cuando se encontraba a bordo de un taxi

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/05/2026 03:57 PM.
En Nogales y editada el 25/05/2026 04:00 PM.