Agreden a hombre a cachazos en la colonia Nuevo Nogales

Un residente de la colonia Nuevo Nogales fue auxiliado por socorristas de la Cruz Roja de un traumatismo de cráneo que le provocaron sujetos armados que lo agredieron a cachazos en la cabeza.
El reporte policial detalla que siendo las 23:31 horas elementos municipales acudieron a un domicilio de la calle Nueva Bulgaria de la colonia señalada donde reportaban a una persona lesionada a golpes.
En el lugar observaron un vehículo de alquiler de la marca Toyota sin nadie al interior, señalando testigos que la persona lesionada se encontraba en el interior de un domicilio, abocándose a tocar la puerta.
Del lugar salió el de nombre Jesús M. de 31 años, a quien le apreciaron a simple vista una lesión en la parte posterior del cráneo, haciendo mención que momentos antes se encontraba a bordo del taxi, cuando fue abordado por sujetos que viajaban a bordo de un vehículo de color blanco tipo Jeep.
Detalló que descendieron dos personas y uno de ellos lo amenazó de muerte golpeando la parte trasera de la cabeza con lo que pareciera ser una cacha de una pistola, para posteriormente retirarse del lugar.
El afectado aseguró a las autoridades que no era su deseo interponer denuncia alguna, arribando al lugar paramédicos de Cruz Roja quienes valoraron al lesionado, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana.