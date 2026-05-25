Aseguran a tres personas y decomisan fentanilo y arma en Nogales

...

La Policía Estatal detuvo en hechos distintos a dos hombres armados y a una mujer en posesión de más de 600 pastillas de aparente fentanilo durante operativos de vigilancia en esta frontera

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/05/2026 03:49 PM.
En Nogales y editada el 25/05/2026 03:51 PM.