Aseguran a tres personas y decomisan fentanilo y arma en Nogales

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) lograron sacar de las calles a dos sujetos armados y a una “tiradora” con más de 600 pastillas de fentanil, en dos hechos distintos registrados en los últimos días en esta frontera de Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte oficial los aseguramientos se suscitaron en operatividades de la PESP en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que generó las detenciones y el aseguramiento del narcótico.
En patrullajes de vigilancia en la colonia Municipal, la Policía Estatal, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Policía Municipal y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), realizó la detención de Ricardo “N” y Luis “N”, de 40 y 39 años de edad, respectivamente, a quienes les aseguraron un vehículo Infiniti de color negro y un arma de fuego calibre 5.56 con cargador.
Por otra parte, en la colonia Héroes realizaron la detención de Claudia “N”, de 30 años de edad, al incautarle más de 600 pastillas de color azul durante patrullajes de vigilancia de la Policía Estatal y autoridades de los tres niveles de gobierno.
Ante los hechos, cada una de las personas fue informada sobre los derechos de los detenidos y puestas a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes.
La coordinación operativa se mantiene en el municipio, donde se trabaja en beneficio de la seguridad y atención de los reportes ciudadanos, por lo que se hace un llamado para continuar haciendo uso de la línea 089 para denuncia anónima.
Nota: Se informa que las personas detenidas se presumen inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.