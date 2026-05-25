Aseguran vehículo en operativo de autoridades en colonia Héroes

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Corporaciones de los tres niveles de gobierno realizaron un despliegue en Nogales donde aseguraron una vagoneta vinculada a una investigación por un hecho de alto impacto

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 25/05/2026 04:13 PM.
En Nogales y editada el 25/05/2026 04:16 PM.