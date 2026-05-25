Aseguran vehículo en operativo de autoridades en colonia Héroes

Elementos de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo coordinado en calles de la colonia Héroes donde aseguraron un vehículo como parte de una investigación en un crimen de acto impacto en esta frontera.
Fue minutos después de las 10:00 horas que agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Efectivos del Ejército Mexicano, así como elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal acudieron a un inmueble que se ubica en la esquina de las calles Río Colorado y San Miguel en dicho sector.
En el sitio revisaron y aseguraron un vehículo tipo vagoneta Jeep Cherokee de color negro con placas de Arizona el cual traía al vidrio de la puerta del piloto quebrado.
Finalmente, el vehículo fue subido a una grúa con plataforma y fue trasladado a un corralón de encierro donde quedo a disposición de un Ministerio Público competente para el seguimiento del caso, del cual no se ha dado a conocer mayores datos. Se desconoce si en el lugar fueron detenidas personas o alguna otra materia de delito.