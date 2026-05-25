Atienden nuevo incendio en el Relleno Sanitario de Nogales

Efectivos del cuerpo de Bomberos de Nogales “Gustavo L. Manríquez”, atendieron desde la mañana del domingo un nuevo incendio registrado en el Relleno Sanitario de Nogales, Sonora. Este siniestro es el segundo reportado en el mismo lugar en menos de un año.
El heroico informó que en la zona trabajan más de 15 hombres con dos máquinas extintoras y dos carros cisterna para sofocar el fuego, el cual abarca una dimensión considerable y podría tardar varias horas en ser controlado.
Autoridades piden a la comunidad evitar acercarse al área debido a que el humo generado es tóxico y puede provocar afectaciones respiratorias.