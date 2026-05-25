Atienden nuevo incendio en el Relleno Sanitario de Nogales

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Bomberos de Nogales trabajan desde la mañana del domingo para sofocar un incendio de gran magnitud en el Relleno Sanitario; autoridades alertan por humo tóxico en la zona

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 25/05/2026 01:27 PM.
En Nogales y editada el 25/05/2026 01:37 PM.