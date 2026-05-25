Cae motociclista con droga en Lomas de Nogales

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Un hombre de 49 años fue arrestado por la Policía Municipal tras ser sorprendido circulando en sentido contrario y presuntamente portar varias dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/05/2026 03:51 PM.
En Nogales y editada el 25/05/2026 03:55 PM.