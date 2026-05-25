Cae motociclista con droga en Lomas de Nogales

Un motociclista que se conducía en sentido contrario por calles de la colonia Lomas de Nogales I fue detenido por la policía municipal en posesión de narcóticos.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 16:08 horas que elementos de la Policía Municipal al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la calle Agustín Lara y María Greever, observaron una motocicleta que circulaba en sentido contrario a la circulación.
Por lo que procedieron a marcarle el alto con luces y sirenas reglamentarias, haciendo de su conocimiento sobre el acto de molestia, tomando una actitud negativa, solicitando que descendiera de la unidad y al hacerlo lograron observar como dejaba caer algo al suelo.
Al ser retenido y asegurar lo que arrojó se dieron cuenta de que se trató de una cartera de color negro, la cual contenía cuatro bolsas de plástico transparente que contenían una sustancia blanca granulada con las características físicas de la metanfetamina.
Por tal motivo el de nombre Humberto C. "N" de 49 años, fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, junto con la droga asegurada, trasladando la motocicleta de color azul sin serie visible a los patios del corralón del C5. Donde quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.