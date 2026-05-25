Club Rotario y docentes rehabilitan instalaciones de la Secundaria General 2

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A través del programa “Rotarios Industriales Pintan”, el Club Rotario Nogales Industrial y personal de la Secundaria General 2 concluyeron la rehabilitación integral de los edificios del plantel, mejorando la imagen y funcionalidad de los espacios educativos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 25/05/2026 05:13 PM.
En Nogales y editada el 25/05/2026 05:15 PM.