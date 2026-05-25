Club Rotario y docentes rehabilitan instalaciones de la Secundaria General 2

En una muestra de compromiso cívico y trabajo en equipo, el Club Rotario Nogales Industrial, en coordinación con el equipo docente de la Escuela Secundaria General 2 “Profesor Luis Basurto Guzmán”, concluyó la rehabilitación integral de los edificios del plantel educativo; iniciativa que se llevó a cabo bajo el programa comunitario “Rotarios Industriales Pintan”.
El proyecto, impulsado bajo la gestión del actual presidente del club, David Ricardo Chavoya Acosta, tiene como objetivo principal dignificar los espacios educativos de la región, al brindar a los jóvenes instalaciones adecuadas que fomenten un mejor ambiente de aprendizaje.
El impacto de la intervención es innegable al observar el registro de las instalaciones, donde la transformación ha dado una nueva vida a la infraestructura escolar, que presentaba un rezago en su mantenimiento estético.
Previo a la rehabilitación de edificios se observaban con un evidente desgaste, donde las fachadas, pintadas anteriormente en tonos blanco y rojo ladrillo, estaban con desprendimiento de pintura, decoloración por el sol y daños superficiales causados por la intemperie y el paso de los años, así como los pasillos y áreas de talleres lucían oscuros y deteriorados, con reflejo de la necesidad urgente de mantenimiento.
Después de la intervención rotaria y docente logró una renovación, con los edificios, pasillos y muros exteriores que han sido uniformados con una fresca y limpia capa de pintura en tonos gris plomo y gris claro, lo que aporta una estética mucho más moderna, ordenada y luminosa. Las áreas de uso común, incluyendo los corredores y los espacios adyacentes a la cancha techada, ahora lucen pulcros y revitalizados, ofreciendo un entorno seguro y digno para la comunidad estudiantil.
El éxito de esta obra no habría sido posible sin la dedicación directa de los socios del club y el personal de la escuela, al reconocimiento a los compañeros “Chespiro”, “Topo” y “Tribi”, por sus motes rotarios, quienes asumieron el liderazgo operativo del proyecto con su trabajo en campo.
Bajo el lema “Unidos para hacer el bien”, el Club Rotario Nogales Industrial reafirma su compromiso con la juventud nogalense, al precisar que, la rehabilitación de la Secundaria General 2 no solo representa una mejora física de la infraestructura, sino una inyección de motivación para los alumnos y maestros que diariamente acuden a estas aulas.