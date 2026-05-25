Controlan incendio en relleno sanitario de Nogales sin mayores afectaciones

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La rápida intervención de Bomberos y personal municipal permitió sofocar un incendio superficial registrado el fin de semana en el relleno sanitario, evitando que la emergencia escalara y sin reporte de personas lesionadas o intoxicadas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/05/2026 04:30 PM.
En Nogales y editada el 25/05/2026 04:32 PM.