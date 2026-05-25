Controlan incendio en relleno sanitario de Nogales sin mayores afectaciones

Un mejorado tiempo de respuesta tanto de Bomberos, como del personal municipal, que evitó una contingencia mayor en el relleno sanitario local, se tuvo durante el fin de semana, de acuerdo con el director de Servicios Públicos, Jesús Soto Barreras, sobre el incendio que se registró por cuestiones climáticas, lo que dista de ocasiones anteriores en donde se tenían que realizar jornadas de semanas, sin lesionados o intoxicados.
Según el funcionario, la emergencia se notificó a las 9:10 de la mañana del domingo, lo que obligó al despliegue de unidades, ya que, de acuerdo con los reportes iniciales, un incendio forestal que se registró en las inmediaciones del recinto, junto a ráfagas de viento podrían haber sido los causantes, lo que hizo que se propagarán las llamas al área de disposición de desechos.
El día de ayer quedó sofocado en su totalidad, ahorita falta terminar de tapar sectores donde no se sofocó, con tierra, ese es el procedimiento que se realiza, primero se sofoca con agua, se elimina el problema, se baja la temperatura y se avienta tierra para sofocar en su totalidad y pues que ya no corra ningún riesgo en el sentido de volver a incendiarse, ya que todos sabemos que por abajo hay gases, hay algunas cuestiones, entonces se trata de hacerlo lo mejor posible, mencionó Soto.
Estamos tapando con la capa de tierra que ellos nos solicitan en los tiempos que marca la norma 083, que es la que rige al relleno sanitario y eso nos benefició de que el incendio haya sido solamente superficial, que pues haya abonado bastante, por eso es que podemos decir que estaba sofocado como fue superficial, el agua que le echaron los bomberos benefició bastante, en otras ocasiones tenemos que tapar con tierra a fuerza, en este caso pues funcionó porque era muy superficial el incendio, el agua que le echaron los bomberos sofocó en su totalidad, vamos a terminar hoy de tapar para evitar cualquier situación y que no haya ninguna sorpresa, manifestó.