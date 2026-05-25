Detienen a conductora ebria tras chocar en avenida Álvaro Obregón

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Una mujer de 32 años fue arrestada luego de impactar un vehículo sedán al subir su pick up a la banqueta; autoridades la certificaron en tercer grado de ebriedad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/05/2026 12:57 PM.
En Nogales y editada el 25/05/2026 01:02 PM.