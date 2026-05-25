Detienen a conductora ebria tras chocar en avenida Álvaro Obregón

Una conductora ebria que manejaba un pick up impactó un vehículo sedán tras subirse a la banqueta cuando transitaba sobre la avenida Álvaro Obregón en Nogales, Sonora.
Este hecho se registró a las 01:26 horas cuando elementos de Tránsito Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán al estacionamiento de la refaccionaría AutoZone ubicada sobre la avenida señalada donde reportaban un accidente de tránsito.
En el lugar observaron dos vehículos, siendo un pick up Chevrolet Colorado modelo 2016 de color gris y un sedán Chevrolet Impala año 2012 de color gris los cuales presentaban daños por choque reciente.
Observando que el pickup había impactado en un costado al sedán, entrevistándose con la conductora quien les manifestó que al encontrarse saliendo del estacionamiento la conductora del Pick up, se subió a la guarnición del estacionamiento impactándola en su costado, señalando a la responsable de lo sucedido.
El reporte señala que al ser abordado la presunta responsable de nombre Viridiana G. "N" de 32 años de edad, en todo momento se comportó agresiva con los oficiales, despidiendo un fuerte aliento alcohólico, por lo que le fueron colocados los candados de mano, siendo trasladada ante el médico de guardia quien la dictaminó en tercer grado de ebriedad.
Por tal motivo fue trasladada al Centro de Atención Temprana con detenido, mientras el pick up fue remolcando al corralón del C5.