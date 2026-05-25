Detienen a dos que se ostentaban como 'maña' por allanar casa en Nogales

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Elementos de la Policía Municipal arrestaron a dos hombres que fueron sorprendidos dentro de una propiedad privada en Nogales, luego de que vecinos alertaran a la dueña del inmueble

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/05/2026 04:06 PM.
En Nogales y editada el 25/05/2026 04:09 PM.