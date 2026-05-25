Detienen a dos que se ostentaban como 'maña' por allanar casa en Nogales

Dos jóvenes que aseguraron trabajar para la “maña”, fueron detenidos por la Policía Municipal luego de allanar un domicilio en el fraccionamiento Manantial en Nogales, Sonora.
De acuerdo con la información policial fue a las 18:55 horas que elementos preventivos acudieron a la calle Del Rocio del sector mencionado donde en un terreno debidamente delimitado, con un vehículo tipo “traila” en el interior, se encontraba la afectada.
La de nombre Nancy de 25 años de edad, dijo a los oficiales que minutos antes fue alertada vía telefónica por sus vecinos sobre que dos personas del sexo masculino se habían introducido al interior de su propiedad, por lo que llamó al 911.
Los agentes al entrar notaron que una cadena en la puerta principal estaba cortando al parecer con una segueta, permitiendo la afectada el acceso al lugar donde los uniformados lograron la detención de Oscar A. "N" de 24 años e Iván R. "N" de 25 años, quienes manifestaron trabajar para “la maña” y que ellos se podían meterse a donde quisieran.
Por tal motivo los dos allanadores fueron detenidos y trasladados al Centro de Atención Temprana quien ordenó que fueran puestos a su disposición.