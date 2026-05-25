Inauguran en Nogales la Semana Nacional de Salud Pública 2026

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Autoridades de los tres niveles de gobierno dieron inicio en el parque del Represo a la Semana Nacional de Salud Pública 2026, con jornadas de prevención, vacunación y servicios médicos enfocados en acercar la atención a la población fronteriza

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 25/05/2026 04:23 PM.
En Nogales y editada el 25/05/2026 04:26 PM.