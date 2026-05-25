Inauguran en Nogales la Semana Nacional de Salud Pública 2026

Con el principal objetivo de acercar los servicios de salud a la población fronteriza, este lunes se llevó a cabo la inauguración de la Semana Nacional de Salud Pública 2026 en el parque del Represo, en donde autoridades de los tres niveles de gobierno, encabezaron un evento protocolario que marcó el inicio de este reforzamiento a nivel nacional.
La ceremonia fue encabezada por el Secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía Zegarra, en compañía de director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud Federal (Cenaprece), Rafael Ricardo Valdez Vázquez, además de la diputada local Azalia Guevara Espinoza, la coordinadora de IMSS Bienestar en nuestro estado, Gabriela Nucamendi Cervantes, la directora de Salud en Nogales, Viviana García, entre otras personalidades del sector de cuidado ciudadano.
Servicios de medicina preventiva, programas que van enfocados precisamente a la salud colectiva. El poder prevenir enfermedades, sobre todo de alto impacto a la población, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y pues bueno, estamos aquí ahora en Nogales, pero esta actividad se está llevando a cabo no solamente en todo el estado de Sonora, sino en todo México, indicó Zegarra.
Las clínicas móviles formidables porque esto es un acercamiento genuino de la salud a la comunidad, y cuando vemos que está la salud, los médicos, que están los insumos ahí presentes, es lo que nosotros llamamos territorio y acercamiento a la gente, manifestó Valdez.
Estas Semanas Nacionales de Vacunación tienen el propósito de ofertar todos los servicios de prevención y promoción, pero también tendremos las Jornadas Nacionales de Vacunación, tenemos las Jornadas Nacionales de Dengue, tenemos también las Jornadas Nacionales de Vacunación Antirrábica, dentro de muchas otras. Pero creo que estas son las más importantes y que tienen mayor impacto y sí son a nivel nacional, indicó Valdez.
En el caso de Sonora, las coberturas prácticamente en todas las vacunas están por encima del 95%, sobre todo las más importantes o relevantes, digamos, en la temporada, que en este caso sería la de sarampión, inclusive reportados localidades con 96, 98% de cobertura. Influenza en su momento y COVID-19, cerramos muy bien también la temporada invernal, por arriba de las metas que en su momento se requirieron del nivel nacional, estamos hablando arriba del 90% en la aplicación de estas vacunas, comentó Zegarra.
En el caso de Sonora, las coberturas prácticamente en todas las vacunas están por encima del 95%, sobre todo las más importantes o relevantes, digamos, en la temporada, que en este caso sería la de sarampión, inclusive reportados localidades con 96, 98% de cobertura. Influenza en su momento y COVID-19, cerramos muy bien también la temporada invernal, por arriba de las metas que en su momento se requirieron del nivel nacional, estamos hablando arriba del 90% en la aplicación de estas vacunas, comentó Zegarra.