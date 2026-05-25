Instalan en Nogales Consejo Municipal por la Defensa de la Transformación

La presidenta estatal de Morena en Sonora, Judith Armenta, visitó esta ciudad fronteriza para encabezar la toma de protesta y la instalación oficial del Consejo Municipal por la Defensa de la Transformación, en evento desarrollado en la plaza del conjunto escultórico a Benito Juárez.
Durante la ceremonia, la militancia local reafirmó su compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación y su disposición para una defensa permanente en las calles.
Durante un enérgico discurso, Armenta trazó una línea clara frente a sus adversarios políticos y lanzó una contundente advertencia: “No le vamos a dejar pasar ni una a la oposición y el 27 lo vamos a ganar todo, todo”.
Para lograr este objetivo, la lideresa estatal hizo un fuerte llamado a la militancia, subrayando la importancia vital de “entrar todos coordinados desde adentro” y mantener la unidad como principal fortaleza del partido.
A través de sus canales oficiales, la dirigente destacó que el partido en la entidad avanza a paso firme con la integración de los Consejos Municipales, al describir estos órganos como un espacio clave para lograr el fortalecimiento de la organización interna, fomentar la participación ciudadana y mantener un trabajo estrecho con la población.
Da gusto encontrarse con el entusiasmo y compromiso de nuestra militancia en esta frontera, expresó la lideresa ante decenas de simpatizantes congregados en el lugar, quienes celebraron la instauración de este nuevo comité.
La dirigente de Morena en Sonora enfatizó que, gracias a la fuerza de la base militante y al trabajo coordinado, la institución política logrará la edificación de un movimiento más cercano al pueblo y totalmente comprometido con el bienestar de las familias sonorenses.
El evento concluyó entre aplausos y consignas de apoyo, momento en el cual Judith Armenta reiteró que el movimiento avanza con mucha organización y fuerza en todo el territorio.