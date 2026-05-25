Instalan en Nogales Consejo Municipal por la Defensa de la Transformación

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La dirigente estatal de Morena en Sonora, Judith Armenta, encabezó en Nogales la toma de protesta del nuevo Consejo Municipal, donde llamó a la militancia a mantener la unidad y fortalecer la organización rumbo a los próximos retos políticos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 25/05/2026 05:08 PM.
En Nogales y editada el 25/05/2026 05:11 PM.