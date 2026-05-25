Localizan dos cuerpos en hechos distintos en Nogales

Los cuerpos de dos personas fueron localizados por las autoridades en hechos distintos registrados en esta frontera de Nogales.
De acuerdo con los reportes oficiales uno de los cuerpos localizado por un conductor del tren quien informó sobre la presencia del cuerpo de un hombre en estado de descomposición tendido a un lado de la carretera Internacional cerca de aeropuerto de la ciudad.
Cabe mencionar que miembros del colectivo Buscadoras de la Frontera Nogales acudieron al sitio donde confirmaron el hallazgo, arribando después las autoridades ministeriales quienes se hicieron cargo del levantamiento del cadáver.
Se trató de un hombre adulto posiblemente en condición de calle, el cual estaba tapado con una cobija y a su lado estaba una bicicleta y varias de sus pertenencias.
Hasta el momento, autoridades no han informado de manera oficial si el cuerpo presentaba signos de violencia, por lo que serán las investigaciones y peritajes correspondientes los que determinen las causas del fallecimiento.
En otro caso se dio a conocer momentos después que autoridades realizaron el hallazgo de un hombre sin vida en un lote baldío ubicado a un costado de una cancha de básquetbol sobre la calle Reforma en la colonia Del Rosario.
De acuerdo con la información preliminar, se trata de una persona de aspecto joven. En el sitio, la evidencia localizada haría presumir de manera inicial que el fallecimiento pudo haber sido por una posible sobredosis, aunque serán las autoridades correspondientes quienes determinen oficialmente las causas de la muerte.