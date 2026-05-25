Localizan dos cuerpos en hechos distintos en Nogales

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Autoridades atendieron el hallazgo de dos personas sin vida en diferentes puntos de la ciudad; en ambos casos serán las investigaciones periciales las que determinen oficialmente las causas del fallecimiento

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 25/05/2026 01:15 PM.
En Nogales y editada el 25/05/2026 01:27 PM.