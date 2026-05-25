Sin localizar a padres de menor abandonado en DIF de Nogales

Sin paradero de los padres del menor de nueve años que fue abandonado en las puertas del DIF Municipal de esta frontera.
Al día de hoy se tiene conocimiento de que se trata de un menor masculino originario de Guerrero, quien cuenta con nueve años y se encuentra bajo el resguardo del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia en el albergue del DIF en Nogales, Sonora.
Fuentes oficiales detallaron que el infante solo refiere que dos personas entre ellas una mujer lo subieron a un carro y al llegar al DIF le indicaron que se bajara y que tocara en la puerta hasta que le abriera ya que ahí lo iban a cuidar.
El niño mencionó a las autoridades que no sabe dónde están sus padres que iban para el otro lado hasta que personas que no conoce lo dejaron en el lugar.
Por este medio se documentó que el pasado fin de semana se informó a las autoridades a las 10:23 horas a través del 911 sobre la presencia de un niño de 9 años que llegó y tocó el timbre de dichas instalaciones donde lo había dejado abandonado.
Al arribar los agentes se entrevistaron con Jazmín, empleada del albergue, quien les informó que momentos antes al estar de guardia en dicho lugar de pronto sonó el timbre de la puerta principal y al abrir vio al menor que estaba llorando.
Detalló que el niño les dijo que varias personas a las que no conocer que viajaban en un vehículo sedán de color gris, de las cuales no pudo dar detalles, lo habían dejado ahí y le pidieron que tocara el timbre para después alejarse del lugar, diciéndole que ahí lo cuidarían.
El menor fue certificado médicamente, sin lesiones y quedo bajo el resguardo del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia. Extra oficialmente se dijo que el niño es migrante y que se ignora donde se encuentran sus padres.