Sin localizar a padres de menor abandonado en DIF de Nogales

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El niño de 9 años, originario de Guerrero, permanece bajo resguardo de autoridades mientras continúan sin conocerse el paradero de sus padres ni mayores detalles sobre cómo llegó a la frontera

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 25/05/2026 04:02 PM.
En Nogales y editada el 25/05/2026 04:04 PM.