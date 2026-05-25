Motociclista cae de puente en “El Greco” y queda grave

Un hombre que conducía una motocicleta cayó desde lo alto del puente del distribuidor vial “El Greco”, resultando con lesiones que lo mantienen entre la vida y la muerte.
El conductor de nombre Jesús A. de 26 años fue auxiliado por socorristas y trasladado al Hospital IMSS Bienestar, donde quedo internado.
Este hecho se registró a las 10:55 horas cuando elementos de Tránsito Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la avenida Álvaro Obregón a la altura del distribuidor vial señalado donde reportaban un accidente de tránsito, con lesionado.
En el lugar los agentes localizaron en la parte baja del puente sobre la calle Ignacio de la Torre a una persona visiblemente lesionada con deformidad en la pierna izquierda, con manchas hemáticas en su rostro, brazos y cabeza.
El hombre de 26 años, fue auxiliado por socorristas de la Cruz Roja quienes lo trasladaron de inmediato al Hospital, donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y si ponen en riesgo la vida.
El conductor lesionado dijo a los agentes que al tomar el acceso del puente perdió el control de su motocicleta la cual quedó en la parte superior del distribuidor, donde se impactó contra el muro, saliendo proyectado de una altura de 25 metros hasta caer sobre la calle.