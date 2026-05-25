Motociclista cae de puente en “El Greco” y queda grave

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Un joven de 26 años resultó con lesiones que ponen en riesgo su vida luego de perder el control de su motocicleta y caer desde una altura aproximada de 25 metros del distribuidor vial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/05/2026 12:19 PM.
En Nogales y editada el 25/05/2026 12:49 PM.