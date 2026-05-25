Reúne Serial Municipal de MTB a 155 ciclistas en exigente circuito de Nogales

Con una convocatoria de 155 inscritos y el exigente terreno de la Pista Xtreme como escenario, se llevó a cabo la Tercera Etapa del Serial Municipal de Ciclismo de Montaña, evento que sirvió además como marco perfecto para la celebración del décimo aniversario del club anfitrión, Nogales Cycling, bajo el liderazgo de Fermín Román, fundado por Aarón Castillo Falomir.
El circuito, enclavado entre el bulevar El Greco y el periférico Colosio, ofreció vistas panorámicas de la ciudad y demandantes ascensos y descensos de tierra suelta que pusieron a prueba la técnica y resistencia de las y los competidores. La justa deportiva destacó por la suma de voluntades y la coordinación entre la Comisión Nogalense de Ciclismo, presidida por Bladimir Gil, la Unión Ciclista de Nogales (UCINOG), diversos clubes locales y el decidido respaldo del Instituto Municipal del Deporte (IMDEN), a cargo de Marco Alonso Martínez Rodríguez.
Las gráficas de participación y las parrillas de salida evidenciaron el crecimiento del ciclismo de montaña en la región, ya que, el evento no solo congregó a los aguerridos equipos locales que dominan las brechas nogalenses, como Zorros Endurance, Pumas MTB, Rebeldes, Star Bikes, Rhinos y Bikes 631, sino que atrajo talento de otras latitudes.
Destacó la presencia de competidores de Cananea MTB, así como el impulso a los nuevos talentos por parte de la Escuela de Ciclismo de Grupo México, cuyos jóvenes se impusieron con autoridad en las categorías formativas. La competencia elevó su nivel con la incursión del equipo Bachoco, proveniente de Hermosillo, y el toque binacional lo aportaron los corredores de 0s3 Movement, de la vecina ciudad de Nogales, Arizona.
En avanzado varonil y femenil, la rama varonil fue conquistada por Elmer Ruiz, del equipo Bachoco, seguido por José Luis Pastrano, de Nogales Cycling; mientras que, en femenil, la joven nogalense África Michelle Ayala, de Nogales Cycling, demostró su poderío llevándose el primer lugar con un tiempo de 0:39:42, al superar a Ángeles Rosado, del equipo Escorpiones y Priscila Gloria Rodríguez, de Pumas MTB.
Con el impulso juvenil, las categorías menores, 12-14 y 15-18 años, mostraron el futuro del MTB sonorense con el talento de la Escuela de Ciclismo Grupo México que se hizo sentir con victorias contundentes de Jorge Mora y Scarlett Danae Salazar en sus respectivas divisiones, además del triunfo de Acsel Zepeda, en la Juvenil Varonil 12-14.
En las categorías Intermedio y Enduro, Alma Karina Gaytán, de Cananea MTB, y Hommar Burgos, de Zorros Endurance, conquistaron el nivel intermedio, mientras que Sebastián Montoya, de Nogales Cycling, voló en la categoría Enduro.
El comité organizador refrendó que el éxito de esta tercera etapa consolida a Nogales como una plaza fuerte para el MTB en el estado, al precisar que, el área de meta, resguardada bajo la estructura de “Frontera de Todos”, lució abarrotada de familias, carpas de los diferentes equipos y patrocinadores que hacen posible esta liga.
Con los resultados de esta etapa, las puntuaciones del Serial Municipal se aprietan de cara a las siguientes justas, prometiendo un cierre de temporada espectacular en las montañas de la frontera.