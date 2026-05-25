Reúne Serial Municipal de MTB a 155 ciclistas en exigente circuito de Nogales

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La tercera etapa del Serial Municipal de Ciclismo de Montaña se desarrolló en la Pista Xtreme con una amplia participación de competidores locales y foráneos, consolidando a Nogales como una de las plazas fuertes del MTB en Sonora

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 25/05/2026 04:47 PM.
En Nogales y editada el 25/05/2026 04:53 PM.