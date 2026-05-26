Aprueba Cabildo de Nogales reforma constitucional para reducir regidores y gasto público

Con una decisión que tiene como principio transformar el panorama político y económico a nivel estatal, así como nacional, el Cabildo de Nogales aprobó en sesión extraordinaria una de las reformas constitucionales más importantes del año. La modificación a la ley electoral sonorense plantea reducir significativamente los gastos públicos, estableciendo un límite al número de regidores en los ayuntamientos y topando el presupuesto del Poder Legislativo y de las autoridades electorales.
Solamente seis ciudades en Sonora cambiarían su estructura, entre ellas Nogales, Hermosillo, San Luis Río Colorado, Navojoa, Guaymas y Cajeme, con un tope de 15 regidores y el regidor étnico, que es designado por el Instituto Estatal Electoral, con el propósito de fortalecer el recurso a favor de la población del municipio, de acuerdo con un escrito al que le dio lectura el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz.
La propuesta fue aprobada con 11 votos a favor y 5 en contra durante la reunión celebrada el lunes en la sala de juntas del Ayuntamiento de Nogales, encabezada por la síndica municipal, Edna Elinora Soto Gracia, en representación del alcalde Juan Francisco Gim. La sesión extraordinaria tuvo como punto central dar vista y voto a la Ley Número 158. Esta reforma modifica múltiples artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, con la intención de igualar la legislación local con la federal en materia de austeridad presupuestal, paridad de género e inclusión ciudadana en los cargos de representación.
Durante el orden del día avalado bajo el oficio 1324/26, tras el pase de lista y la dispensa de lectura del acta de la sesión anterior, el cuerpo edilicio ratificó el documento que previamente fue socializado en foros de parlamento abierto en esta ciudad fronteriza. Las adecuaciones constitucionales contemplan fijar un máximo de 15 regidurías por municipio y dictaminan que el presupuesto anual del Congreso del Estado no podrá exceder el 0.70% del Presupuesto de Egresos estatal.
Esto estaba apostado en el punto número cuatro del orden del día, mismo que leía poner a consideración del pleno del ayuntamiento la Ley Número 158, que reforma los párrafos sexto y vigésimo octavo del artículo 22, el primer párrafo del artículo 130, los párrafos segundo y tercero del artículo 150-A, y adiciona los párrafos décimo, décimo primero y décimo segundo a la fracción XXII del artículo 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, misma que se votó a favor.