Aprueba Cabildo de Nogales reforma constitucional para reducir regidores y gasto público

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La modificación a la Constitución de Sonora contempla limitar a 15 el número de regidores en seis municipios y establecer topes presupuestales al Congreso local y autoridades electorales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/05/2026 12:27 PM.
En Nogales y editada el 26/05/2026 12:31 PM.