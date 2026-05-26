Aseguran vehículo robado en EU y narcóticos tras persecución en Nogales

El aseguramiento de un vehículo con reporte de robo en los Estados Unidos, dosis de narcóticos y diversos objetos relacionados con posibles hechos delictivos, fueron asegurados durante operativos coordinados entre policía municipal y autoridades de los tres niveles de gobierno, en esta frontera, donde el conductor logró huir.
Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando elementos del Servicio de Protección Federal, en coordinación con personal de la Policía Estatal, Grupo Operativo Táctico de la Policía Municipal y Secretaría de la Defensa Nacional, realizaban recorridos de disuasión y prevención del delito en la colonia Luis Donaldo Colosio.
Durante la diligencia sobre la calle Circuito Los Mayos, los oficiales detectaron un vehículo Jeep Wrangler, modelo 2021, color gris, cuyo conductor ignoró las indicaciones de alto emitidas mediante comandos sonoros y visuales, por lo que inició la huida, evadió dos patrullas y golpeó una unidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Iniciándose una persecución que culminó sobre la calle Amuzgos, entre calle Los Aztecas, donde el vehículo sospechoso terminó impactándose contra un montículo de tierra. Los tripulantes descendieron de la unidad y huyeron del lugar, por lo que se implementó un perímetro de seguridad para su localización, sin resultados positivos ya que lograron huir.
Al realizar la inspección del vehículo abandonado, las autoridades localizaron tres envoltorios con una sustancia granulada con características similares al narcótico conocido como cristal, con un peso aproximado de 40 gramos, además de un radio de comunicación Motorola y dos teléfonos celulares iPhone.
Asimismo, tras consultar el número de serie del vehículo todo terreno, se confirmó que el vehículo contaba con reporte de robo en el Departamento de Policía de Los Ángeles, California, Estados Unidos, bajo el número de reporte 241412254, se trató de un Jeep Wrangler, modelo 2021, color gris.Al interior del auto fue confiscado un radio de comunicación marca Motorola, color negro, dos teléfonos celulares marca iPhone, y tres envoltorios con sustancia granulada con características similares al cristal.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las investigaciones correspondientes. Las autoridades reiteraron que estos resultados forman parte de las estrategias coordinadas entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, fortaleciendo las acciones de prevención y combate al delito en beneficio de las familias nogalenses.