Aseguran vehículo robado en EU y narcóticos tras persecución en Nogales

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Autoridades de los tres niveles de gobierno decomisaron un Jeep Wrangler con reporte de robo en Los Ángeles, además de droga y equipo de comunicación; los tripulantes lograron escapar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/05/2026 04:20 PM.
En Nogales y editada el 26/05/2026 04:24 PM.