Buscando Corazones Nogales convierte rastreo forense en experiencia educativa para estudiantes

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Durante un operativo de búsqueda en una zona agreste del municipio, estudiantes de Criminología participaron como observadores en labores periciales y protocolos de intervención en fosas clandestinas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/05/2026 02:31 PM.
En Nogales y editada el 26/05/2026 02:36 PM.