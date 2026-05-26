Detienen en Nogales a Isai “N”, sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán

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Autoridades federales capturaron en Nogales, Sonora, a Isai “N”, identificado como familiar del exlíder del cártel de Sinaloa y quien contaba con una orden de extradición vigente, como parte de un operativo coordinado de inteligencia y seguridad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/05/2026 09:40 AM.
En Nogales y editada el 26/05/2026 09:43 AM.