Detienen en Nogales a Isai “N”, sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán

Autoridades federales detuvieron en Nogales, Sonora, a Isai “N”, identificado como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del cártel de Sinaloa. La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que el detenido contaba con una orden de extradición vigente.
La aprehensión fue resultado de labores de inteligencia militar encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Guardia Nacional y otras corporaciones que integran el gabinete de seguridad.
De acuerdo con la información oficial, el operativo se desarrolló en la ciudad fronteriza de Nogales como parte de las acciones estratégicas para combatir a grupos delictivos y reforzar la seguridad en la región norte del país.
La detención de Isai “N” representa un golpe relevante dentro de los trabajos de inteligencia y coordinación entre autoridades federales, debido a su presunta relación familiar con Joaquín Guzmán Loera y la orden judicial vigente en su contra. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el proceso legal o su eventual extradición.