Directora de UPN Nogales defiende actuación institucional ante protestas estudiantiles

Ante las recientes manifestaciones pacíficas de un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Nogales, Sonora, la directora del plantel, María Elena Burruel, fijó su postura y aseguró que la institución mantiene canales abiertos para la resolución de conflictos.
La académica reconoció la libertad de expresión de la comunidad estudiantil, pero subrayó que la dirección a su cargo aplicó en todo momento la mecánica institucional para abordar las quejas. Sobre los señalamientos directos de irregularidades hacia cuatro directivos y docentes, Burruel aclaró que los procesos académicos toman tiempo y no admiten soluciones inmediatas sin una evaluación previa del desempeño en las aulas.
De acuerdo con la titular de la UPN Nogales, el grupo inconforme, identificado como alumnos de sexto semestre del turno vespertino, presentó sus demandas, pero posteriormente mostró una postura hermética al rechazar mesas de diálogo con los profesores y directivos involucrados.
Al abordar el tema del rezago en las titulaciones, calificado por la directora como un problema histórico a causa de la falta de una planta docente permanente, Burruel destacó resultados concretos en los últimos dos años que lleva bajo su gestión. Con la implementación de tres programas de apoyo, el plantel logró la titulación de 38 egresados en 2024, 25 en 2025 y 13 en lo que va del año en curso; además, anunció la preparación de un grupo especial conformado por 57 alumnos rezagados para obtener su título el próximo mes de junio.
Respecto al temor a represalias expresado por los manifestantes, la directora descartó tales versiones ante la ausencia de evidencias o denuncias formales, por lo que instó a los alumnos a utilizar los canales adecuados para reportar cualquier agresión y evitar decisiones extremas.
Burruel puntualizó que la resolución definitiva del conflicto recae ahora en la administración estatal a través del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson), autoridad que ya tiene conocimiento del caso y de la cual esperan instrucciones para retomar la normalidad en las clases.