Directora de UPN Nogales defiende actuación institucional ante protestas estudiantiles

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María Elena Burruel aseguró que la universidad mantiene abiertos los canales de diálogo y señaló que el conflicto será atendido en coordinación con el Creson y las autoridades estatales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/05/2026 02:49 PM.
En Nogales y editada el 26/05/2026 02:53 PM.