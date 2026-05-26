Estudiantes toman instalaciones de la UPN Nogales para denunciar violencia institucional

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Alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional unidad 263 realizaron una protesta pacífica para exigir respeto a sus derechos, denunciar presuntos abusos administrativos y pedir soluciones ante casos de violencia y trato inhumano

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/05/2026 02:41 PM.
En Nogales y editada el 26/05/2026 02:45 PM.