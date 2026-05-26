Avanza proyecto multimillonario para modernizar la garita Dennis DeConcini

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La transformación del principal cruce fronterizo entre Nogales, Sonora y Arizona contempla una inversión de hasta 2 billones de dólares, mayor capacidad vehicular y tecnología de última generación

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/05/2026 03:25 PM.
En Nogales y editada el 26/05/2026 03:34 PM.