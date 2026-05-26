Gobierno de Sonora elimina adeudos vehiculares de más de cinco años con estímulo fiscal

...

La Secretaría de Hacienda aplicará descuentos del 100 por ciento en multas, recargos y derechos vehiculares correspondientes a 2021 y años anteriores; el beneficio estará vigente hasta diciembre de 2026

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/05/2026 11:04 AM.
En Nogales y editada el 26/05/2026 11:08 AM.