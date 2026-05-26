Hallan a hombre con fractura de cráneo y ambos brazos en el centro de Nogales

Con múltiples lesiones y fracturas fue localizada un hombre en la vía pública en pleno centro de Nogales, Sonora, de donde fue auxiliada y trasladada a recibir atención médica con lesiones que ponen en riesgo su vida.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 20:35 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la avenida Álvaro Obregón y calle Vázquez donde reportaban a una persona severamente lesionada.
Luego de recorrer dicha calle los agentes no lograron ubicar a la persona señalada, realizando recorridos en el sector, encontrando al hombre en la calle Díaz casi esquina con y Fenochio sobre las escalinatas, identificándose como Francisco de 52 años.
Los agentes al notar que el lesionado se encontraba desorientado y con lesiones en diferentes partes del cuerpo, solicitaron la presencia de los paramédicos de Cruz Roja quienes lo trasladaron al Hospital IMSS Bienestar donde fue diagnosticado con fractura en cráneo y fractura en ambos brazos, lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida.
El hombre no pudo informar a los socorristas y autoridades lo sucedido debido a sus condiciones físicas, quedando internado bajo vigilancia médica.