Hallan a hombre con fractura de cráneo y ambos brazos en el centro de Nogales

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La víctima, identificada como Francisco de 52 años, fue localizada severamente lesionada en la vía pública y trasladada de emergencia al Hospital IMSS Bienestar, donde permanece bajo observación médica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/05/2026 04:24 PM.
En Nogales y editada el 26/05/2026 04:29 PM.