Invitan en Nogales a revivir la década de los 40 con una Noche Bohemia histórica

Un viaje en el tiempo hacia la llamada época dorada de los años 40 es lo que ofrecerá una Noche Bohemia, un evento diseñado para revivir el auge comercial y social que se tuvo en la frontera, tras la depresión económica.
Silvia Raque Flores, presidenta de la Sociedad Nogalense de Historia, detalló que la velada se llevará a cabo el próximo 12 de junio en un horario de 7 a 12 de la noche, en el Museo de Arte de Nogales, donde por 150 pesos los asistentes disfrutarán de música temática e invita a la comunidad a acudir con vestimenta de la época.
Bueno mira, como parte de las actividades de la Sociedad Nogalense de Historia, estamos haciendo una noche bohemia en relación con los años 40. El año pasado hicimos de lo que fue el nacimiento de Nogales en 1900, este año es de, es con el fin de ir dando a conocer lo que es la historia de Nogales, manifestó Flores.
Entonces eso es lo que se trata. Vamos a dar una reseña, vamos a hablar de lo que pasaba, de las actividades y para hacerlo más atractivo lo estamos poniendo, como te digo, de los años 40 y estamos pidiendo a la gente que nos acompañe con las vestimentas de la época, comentó.