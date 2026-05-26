Invitan en Nogales a revivir la década de los 40 con una Noche Bohemia histórica

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La Sociedad Nogalense de Historia realizará un evento temático en el Museo de Arte de Nogales para recrear el ambiente social y comercial de la frontera durante la posguerra

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/05/2026 03:08 PM.
En Nogales y editada el 26/05/2026 03:17 PM.