Mantiene Ayuntamiento de Nogales retiro de estructuras irregulares en la vía pública

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Autoridades municipales señalaron que las acciones buscan recuperar espacios públicos y ordenar el comercio ambulante, priorizando zonas de alta afluencia peatonal

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/05/2026 01:20 PM.
En Nogales y editada el 26/05/2026 01:25 PM.