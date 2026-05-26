Mantiene Ayuntamiento de Nogales retiro de estructuras irregulares en la vía pública

La recuperación de espacios públicos y el ordenamiento del comercio en la vía pública se han convertido en una prioridad para el Ayuntamiento de Nogales, por lo que, tras otorgar periodos de gracia y el incumplimiento de acuerdos de retirar estructuras con los vendedores de diferentes zonas de la frontera, las autoridades continúan con su estrategia de retirar estructuras fijas que operaban fuera de la ley, sobre todo en zonas de alto tráfico peatonal.
Hipólito Sedano Ruiz, secretario del Ayuntamiento, mencionó que estas acciones se han coordinado de manera conjunta entre las áreas de Planeación del Desarrollo Urbano, la Dirección de Asuntos Jurídicos e Inspección y Vigilancia, tras una serie de respuestas nulas para reubicarse de manera voluntaria, ya que el reglamento prohíbe que se instalen estructuras permanentes en el equipamiento común de la vía pública.
Seguiremos trabajando en este sentido, y sí es muy importante que tengamos en claro: la Administración Municipal no tiene como propósito quitarle la fuente de trabajo absolutamente a nadie. Lo que sí tiene claro, la postura de nuestro presidente municipal y los que somos su equipo de trabajo, que debemos de darle orden y administración a la ciudad, y como tal hemos estado trabajando, comentó Sedano.
El comercio ambulante es muy específico, y está pensado de manera muy puntual para cierto núcleo de población que requiere de un espacio para poder llevar a cabo una actividad lícita. Se ha violentado esta reglamentación, y por supuesto que estamos trabajando dentro de los lineamientos adecuados para llevarlo a la forma correcta y específica con la cual se debe de operar, mencionó.