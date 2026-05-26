Más de 30 años entre cuero y agujas: La historia de “El Botas” en Nogales

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Rodrigo Elenes convirtió la reparación de calzado en su forma de vida y, tras décadas de trabajo artesanal, mantiene vivo un oficio que se adapta a los cambios de la moda y la industria

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 26/05/2026 04:29 PM.
En Nogales y editada el 26/05/2026 04:44 PM.