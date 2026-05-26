Más de 30 años entre cuero y agujas: La historia de “El Botas” en Nogales

En la reparación del calzado Rodrigo Elenes ha encontrado su escuela para superarse, su forma de vida, con más de 30 años de experiencia en el oficio asegura que sigue aprendiendo y servir a los nogalenses es su mejor logro.
Se trata del propietario del taller de calzado y peletería “El Botas”, ubicado en la colonia Lomas de Nogales, quien asegura que con el paso del tiempo como zapatero ha visto cómo cambia la industria del calzado, y ha tenido que adaptarse para seguir en la lucha.
Décadas antes la preferencia o el gusto de las personas estaba en las botas de calidad hechas a la medida, ahora el calzado deportivo es lo de moda ya no los hacen como antes pero el ha aprendido a repararlos y en muchos casos a mejorar su calidad como en el caso de los bolsos para dama.
Llegó a Nogales a los 15 años con cuatro pares de botas los cuales no pudo vender enseguida, por lo que tuvo que cambiar su estrategia y a los 16 ya se había casado con quien aún es su esposa, con quien procreó dos hijos y hoy tienen cinco nietos.
Cuando llegué a Nogales empecé a vender botas, pero no se vendían porque aquí la gente las mandaba hacer las botas, entonces pensé tengo que vender pieles, entonces empecé a vender pieles en diferentes partes.
Me iba sobrando cedacería de pieles, las cortaba, sacaba las chinelas para las botas y me sobraban pedazos y la gente me empezó a decir que les hiciera una fundita un cinto y así empecé y aquí estamos, explicó.
Me iba sobrando cedacería de pieles, las cortaba, sacaba las chinelas para las botas y me sobraban pedazos y la gente me empezó a decir que les hiciera una fundita un cinto y así empecé y aquí estamos, explicó.
Me iba a Guaymas a comprar piel de tiburón, la traía iba y venia, me dio buen resultado, hasta que con más dinero pude ir a León haya con la familia Cuadras, las traía y las cortaba, así empecé, me gustó el trabajo el olor, todo me gusta.
No teníamos maquinas todo cosíamos a mano, ahorita gracias a Dios ya tenemos maquinitas, ahorita hacemos ya de todo hasta trabajos ortopédicos.
Si usas plantillas ortopédicas te hacemos las plantillas de baqueta, no de trapo ni de esponja todo de hecho a manos y con baqueta, detalló.
Si usas plantillas ortopédicas te hacemos las plantillas de baqueta, no de trapo ni de esponja todo de hecho a manos y con baqueta, detalló.
La especialidad de nosotros es fundas, guaraches, zapatos, botas, cachuchas y lo que se le ofrezca a la gente, las personas llegan con sus ideas y yo me pongo hacerlo.
Aquí nada de plástico el único plástico que hay aquí son las bolsas donde me llegan los zapatos aquí pura piel, si le vamos a poner un parche a algo es de piel, llegan de hule, pero lo que le ponemos nosotros es piel, el hule no lo manejo, recalcó.
Aquí nada de plástico el único plástico que hay aquí son las bolsas donde me llegan los zapatos aquí pura piel, si le vamos a poner un parche a algo es de piel, llegan de hule, pero lo que le ponemos nosotros es piel, el hule no lo manejo, recalcó.
Ya no hay mejores temporadas antes todo mundo esperaba diciembre ahora ya todos los días son iguales, ya no es como antes, que cuando recién abrí yo aquí hasta hacían cola como en el McDonalds, para limpiar sus botas, para todo el trabajo y de la pandemia para acá bajo por todos lados, pero gracias a Dios que nunca nos deja de su mano y tenemos trabajitos, siempre hay algo que hacer, pero ya no esperamos fechas buenas, refirió.