Profesor de la UPN Nogales respalda protesta estudiantil y denuncia violencia institucional

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El investigador Alejandro Arrecillas Casas apoyó públicamente las exigencias del alumnado y acusó presuntos actos de represión, violencia psicológica y evaluaciones arbitrarias dentro de la institución

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/05/2026 02:55 PM.
En Nogales y editada el 26/05/2026 02:58 PM.