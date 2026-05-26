Realizarán primera jornada oficial de senderismo rural en Nogales

Con el objetivo de impulsar la economía local y ofrecer nuevas opciones de recreación en contacto con la naturaleza, este sábado 30 de mayo se llevará a cabo la primera jornada oficial de senderismo en el área rural de esta frontera.
Olga Cabrera Altamirano, regidora étnica de la Tribu Lipan Apache, anunció que la actividad tendrá lugar en Cíbuta, donde los asistentes podrán recorrer la Sierra de los Alisos de manera segura y disfrutar de un ambiente familiar acompañado del mercadito regional.
Así es, va a ser en Cíbuta, va a dar inicio en el rancho La Huerta, ya están en la página de desarrollo económico donde se pueden registrar, va a tener un costo de 50 pesos, van a iniciar desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, comentó la regidora étnica.
Para garantizar la tranquilidad de los asistentes, la regidora manifestó los recorridos se realizarán dentro de propiedades privadas. Y mediante el registro previo se brindará transporte para quienes no cuenten con vehículo, todo con la intención de que estas caminatas se conviertan en una tradición semanal que próximamente se extenderán a Mascareñas y el Arizona.
Pues que los esperamos este sábado a partir de las 7 de la mañana, ahí en Cíbuta, que se registren los que ocupen camión, pues ahí en el registro, ahí van a saber las salidas de los camioncitos y tiene que ser por bajo registro, eso sí, porque pues tenemos que tener muy bien contabilizado quién entra, quién sale y sí va a haber seguridad, no tengan pendiente, eso es lo primero que vio aquí nuestro alcalde, que todos estuviéramos cuidados y que podamos ir y venir y que se haga tradición para que no tengamos que estar en la orilla de las carreteras pasando días de campo, manifestó.