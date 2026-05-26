Realizarán primera jornada oficial de senderismo rural en Nogales

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La actividad se llevará a cabo este sábado en Cíbuta y busca promover el turismo de naturaleza, la convivencia familiar y el desarrollo económico de comunidades rurales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/05/2026 03:19 PM.
En Nogales y editada el 26/05/2026 03:22 PM.