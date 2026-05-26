Reestructura OOMAPAS red hidráulica de San Miguel para mejorar abasto de agua

...

El organismo operador trabaja en el seccionamiento y ajuste de presión de las líneas de conducción para atender problemas históricos de suministro en las zonas altas del fraccionamiento

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/05/2026 12:45 PM.
En Nogales y editada el 26/05/2026 12:49 PM.