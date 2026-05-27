Ante alta demanda, Mujeres al 100 amplia jornadas de salud bucal en Nogales

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La organización Mujeres al 100 anunció la ampliación del programa “Mi Barrio Con Salud” debido al interés de la comunidad en acceder a limpiezas dentales gratuitas o de bajo costo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/05/2026 01:31 PM.
En Nogales y editada el 27/05/2026 01:37 PM.