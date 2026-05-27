Ante alta demanda, Mujeres al 100 amplia jornadas de salud bucal en Nogales

Ante la gran demanda de servicios de salud bucal en la ciudad, la organización Mujeres al 100 está proyectando nuevas jornadas con los brigadistas dentales para la población en general.
La coordinadora en Nogales de esta agrupación, Angélica Burgos Garay, informó del interés generado en la comunidad por el proyecto “Mi Barrio Con Salud”, que está abarrotando el registro de los ciudadanos.
Estamos por celebrar este fin de semana dos jornadas de limpieza dental...una en una empresa maquiladora y la otra en el instituto educativo INAN, por lo que ya casi están cubiertos la totalidad de los registros, refirió.
Principalmente porque los brigadistas se tienen que preparar con tiempo, explicó; también hay que buscar y seleccionar el lugar en donde se habrá de llevar a cabo la práctica médica.
Nos sentimos muy satisfechos por la respuesta a la convocatoria por parte de la comunidad...por ello queremos corresponderles ampliando este programa para las próximas semanas, destacó.