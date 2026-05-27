CRESON negocia con estudiantes de UPN Nogales tras toma del plantel

Tras el cierre de instalaciones en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) sede Nogales, Sonora, autoridades del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON) viajaron desde Hermosillo para entablar negociaciones con la comunidad estudiantil.
El encuentro concluyó con una serie de compromisos institucionales y un ultimátum de que el alumnado decidirá en asamblea si reanuda las clases o mantiene la huelga hasta concretar la destitución de los directivos y docentes señalados.
La reunión de mediación ocurrió el 26 de mayo de 2026, entre las 13:32 y las 19:00 horas, al interior del plantel tomado, a la mesa acudieron 30 representantes estudiantiles y autoridades de alto nivel. Por parte de CRESON, asistieron el vicerrector académico, Julio César Cruz Díaz; la directora de Servicios Estudiantiles, Gladys Yadira Herrera Toyos; y Alfonso López Real, representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos; también participó la directora de la UPN Nogales, María Elena Burruel, junto al docente Alejandro Arrecillas Casas.
En el pliego petitorio destaca la exigencia de destituciones, durante la sesión, los jóvenes presentaron una lista de 23 peticiones formales, con la premisa central de enfoque en la remoción de cuatro figuras de la institución y se trata de la directora María Elena Burruel, acusada por el alumnado de abuso de poder, falta de ética, amenazas, insultos y burlas, además de la coordinadora académica y dos de docencia.
Adicionalmente, la comunidad exigió respeto a los derechos humanos, cese al escarnio docente, la eliminación del actual comité de titulación y la validación de inasistencias por cuestiones médicas y embarazos.
En materia académica, se acordó proponer una modificación al reglamento para reconocer las faltas por razones médicas o embarazo como un derecho legítimo. También se otorgaron 20 minutos de descanso por cada bloque de dos horas de clase y se protegió la continuidad de los temas de titulación ya iniciados por los egresados.
Sobre las exigencias de despido, la Unidad de Asuntos Jurídicos de CRESON recibirá las quejas por escrito para iniciar la revisión de los contratos y la situación laboral de cada uno de los trabajadores señalados por los estudiantes.