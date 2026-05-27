CRESON negocia con estudiantes de UPN Nogales tras toma del plantel

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Autoridades educativas acordaron revisar contratos de docentes y directivos señalados, además de garantizar ausencia de represalias y posibles cambios en reglamentos internos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/05/2026 03:28 PM.
En Nogales y editada el 27/05/2026 03:36 PM.