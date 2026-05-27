Destacan estudiantes de Nogales en concurso estatal académico y cultural de Cobach

La ciudad de Nogales, Sonora, se consolidó como un referente indiscutible de excelencia educativa y artística durante la reciente edición del Concurso Estatal Académico y Cultural 2026 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.
Las y los estudiantes nogalenses demostraron su talento, preparación y disciplina al conseguir los máximos honores en competencias culturales, así como posiciones destacadas en las justas de conocimientos.
Con el dominio absoluto en las artes de la palabra, el talento local brilló con luz propia en las disciplinas de expresión oral, donde Nogales se llevó los máximos honores.
La alumna Ximena Miranda Morales, representante de un colegio privado, impactó al jurado calificador con su magistral interpretación de la poesía “Me compraré una risa”; su participación le valió el primer lugar estatal en Declamación, un logro alcanzado bajo la experta asesoría de la maestra Diana Luque.
Por su parte, en la exigente disciplina de Oratoria, el alumno del Colegio de Bachilleres Nogales, Alan Jesús Jurado García, se alzó con la presea más alta con la firmeza de sus palabras, combinada con la fuerza y convicción de su discurso, le otorgaron el campeonato estatal, guiado de cerca por su maestro asesor, Esteban Arévalo.
La destacada presencia en el podio académico se marcó con el éxito de la delegación nogalense, donde también hizo eco en las competencias de conocimientos, donde tres estudiantes lograron posicionarse entre los mejores del estado.
En el dominio de idiomas, en la asignatura de inglés, la alumna Ximmena Natasha Figueroa Grajeda, de colegio privado, se adjudicó un meritorio segundo lugar en la Categoría B, acompañada por su maestra asesora, Melissa Villa.
En las ciencias exactas, el estudiante de otro plantel particular, Miguel Ángel Hurtado, demostró su capacidad analítica al obtener el segundo lugar en la disciplina de Pensamiento Matemático, Categoría A, respaldado por el maestro Raúl Ramírez.
En las ciencias sociales, en el área de Conciencia Histórica, Daniel Antonio Burruel, del plantel Cobach Nogales 1, subió al podio en la segunda posición estatal, asesorado por la maestra Mara Mendoza.
El informe de autoridades de Cobach especifica que estos resultados ratifican el fuerte compromiso de las instituciones educativas oficiales e incorporadas de Nogales y reflejan el invaluable trabajo conjunto que existe entre el alumnado y su cuerpo docente, al reafirmar a la frontera con líderes académicos y culturales en Sonora.