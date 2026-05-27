Destacan estudiantes de Nogales en concurso estatal académico y cultural de Cobach

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Alumnos de instituciones públicas y privadas obtuvieron primeros y segundos lugares en disciplinas como declamación, oratoria, inglés, matemáticas e historia durante la edición 2026 del certamen estatal

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/05/2026 03:42 PM.
En Nogales y editada el 27/05/2026 03:44 PM.