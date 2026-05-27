Invertirán más de 4 millones de pesos en pavimentación entre Rosarito y Pueblo Nuevo

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La obra contempla la construcción de un circuito vial con concreto hidráulico, muro de contención y mejoras hidráulicas para facilitar el acceso a servicios de emergencia y transporte

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/05/2026 04:43 PM.
En Nogales y editada el 27/05/2026 04:55 PM.