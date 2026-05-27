Invertirán más de 4 millones de pesos en pavimentación entre Rosarito y Pueblo Nuevo

La pavimentación de un circuito vial que conectará las colonias Rosarito y Pueblo Nuevo, requerirá una inversión de 4 millones 69 mil pesos, obra que tiene un tiempo estimado de ejecución de tres meses y busca resolver problemas de movilidad en una zona de pendientes pronunciadas en Nogales, Sonora.
En el sitio de la calle Tierra Blanca y Municipio de Onavas, el secretario de Desarrollo Urbano de Nogales, Jorge Medina Esqueda, junto a un grupo de ciudadanos de la zona, manifestaron esta rúa conecta a dos vialidades que conducen principalmente a los domicilios de una parte alejada de la mancha urbana y que ha tenido problemas a lo largo del tiempo, con el difícil acceso de vehículos de emergencia, recolección de basura y transporte, que en temporada de lluvias se ven limitados por las condiciones de la superficie de rodamiento.
Es un circuito que viene a conectar dos calles de circulación, circulación primaria, en donde tenemos algunas cuestas bastante pronunciadas y sí, en temporada de lluvias, pues teníamos bastantes afectaciones, teníamos pues que no podían subir las pipas, suministro de agua, bomberas, vehículos de emergencia. Es por eso que se optó por la pavimentación, manifestó Medina.
Esto de acuerdo con Medina, forma parte de 23 obras activas que se tienen al momento en la ciudad, las cuales incluyen pavimentaciones, escalinatas, muros de contención y acciones de protección, además del apoyo a las labores de limpieza en las rejillas pluviales en prevención a la próxima temporada de precipitaciones.
Estos trabajos vienen de las aportaciones que hacen los ciudadanos en cuanto a prediales, pago de impuestos, a través de la tesorería. Son recursos municipales. Entonces, sí quería mencionar eso, muy agradecidos, porque sí es un trabajo en conjunto que se hace en equipo, indicó.